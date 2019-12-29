Семьи погибших и пострадавшие при прорыве дамб в Сибири получили компенсацию

Семьи погибших и пострадавшие при прорыве дамб на реке Сейба на юге Красноярского края получили от властей 22,5 миллиона рублей компенсации, рассказали РИА Новости в региональном минсоцполитики.

«Из резервного фонда выплачено 22,5 миллиона рублей», — сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Злобина.

Напомним, 19 октября обрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели на реке Сейба неподалеку от поселка Щетинкино Курагинского района. Прорвавший дамбу селевой поток глины, камней и грязи высотой четыре-пять метров уничтожил пять дамб, возведенных незаконно. В результате прорыва в рабочем поселке затопило два общежития временного типа, 23 человека пострадали, 17 погибли, судьба троих осталась неизвестной.