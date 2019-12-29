Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Семьи погибших и пострадавшие при прорыве дамб в Сибири получили компенсацию

Семьи погибших и пострадавшие при прорыве дамб в Сибири получили компенсацию

 Новый департамент МИД РФ будет курировать сферу международной информационной безопасности

Новый департамент МИД РФ будет курировать сферу международной информационной безопасности
Украинские силовики вторые сутки не обстреливают территорию ЛНР

Украинские силовики вторые сутки не обстреливают территорию ЛНР

 Глава «Нафтогаза» заявил, что тексты соглашений по транзиту газа до сих пор не согласованы

Глава «Нафтогаза» заявил, что тексты соглашений по транзиту газа до сих пор не согласованы
Ветераны из Калужской области собрали 2 тонны сладостей для российских военных в Сирии

Ветераны из Калужской области собрали 2 тонны сладостей для российских военных в Сирии

 Капитан сборной Канады извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время гимна

Капитан сборной Канады извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время гимна
Семьи погибших и пострадавшие при прорыве дамб в Сибири получили компенсацию

Семьи погибших и пострадавшие при прорыве дамб в Сибири получили компенсацию

 Новый департамент МИД РФ будет курировать сферу международной информационной безопасности

Новый департамент МИД РФ будет курировать сферу международной информационной безопасности
Украинские силовики вторые сутки не обстреливают территорию ЛНР

Украинские силовики вторые сутки не обстреливают территорию ЛНР

 Глава «Нафтогаза» заявил, что тексты соглашений по транзиту газа до сих пор не согласованы

Глава «Нафтогаза» заявил, что тексты соглашений по транзиту газа до сих пор не согласованы
Ветераны из Калужской области собрали 2 тонны сладостей для российских военных в Сирии

Ветераны из Калужской области собрали 2 тонны сладостей для российских военных в Сирии

 Капитан сборной Канады извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время гимна

Капитан сборной Канады извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время гимна
8:27   29 Декабря 2019
Россия

Семьи погибших и пострадавшие при прорыве дамб в Сибири получили компенсацию

Семьи погибших и пострадавшие при прорыве дамб в Сибири получили компенсацию

Семьи погибших и пострадавшие при прорыве дамб на реке Сейба на юге Красноярского края получили от властей 22,5 миллиона рублей компенсации, рассказали РИА Новости в региональном минсоцполитики.

«Из резервного фонда выплачено 22,5 миллиона рублей», — сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Злобина.

Напомним, 19 октября обрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели на реке Сейба неподалеку от поселка Щетинкино Курагинского района. Прорвавший дамбу селевой поток глины, камней и грязи высотой четыре-пять метров уничтожил пять дамб, возведенных незаконно. В результате прорыва в рабочем поселке затопило два общежития временного типа, 23 человека пострадали, 17 погибли, судьба троих осталась неизвестной.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #компенсация #прорыв дамбы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...