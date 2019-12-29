Украинские силовики вторые сутки не обстреливают территорию ЛНР

ВСУ вторые сутки подряд не совершают обстрелов по территории ЛНР, рассказали РИА Новости в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Напомним, новый режим тишины в Донбассе вступил в силу с 00:01 по московскому времени 21 июля, но тогда не продлился и суток.