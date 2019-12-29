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Украинские силовики вторые сутки не обстреливают территорию ЛНР

Украинские силовики вторые сутки не обстреливают территорию ЛНР

 Глава «Нафтогаза» заявил, что тексты соглашений по транзиту газа до сих пор не согласованы

Глава «Нафтогаза» заявил, что тексты соглашений по транзиту газа до сих пор не согласованы
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7:36   29 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Украинские силовики вторые сутки не обстреливают территорию ЛНР

Украинские силовики вторые сутки не обстреливают территорию ЛНР

ВСУ вторые сутки подряд не совершают обстрелов по территории ЛНР, рассказали РИА Новости в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Напомним, новый режим тишины в Донбассе вступил в силу с 00:01 по московскому времени 21 июля, но тогда не продлился и суток.

«За 28 декабря со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано», — уточнили в ЛНР.

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Автор: Мария Милкевич
#украина #лнр #обстрел

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