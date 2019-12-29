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7:22   29 Декабря 2019
Россия

Новый департамент МИД РФ будет курировать сферу международной информационной безопасности

Новый департамент МИД РФ будет курировать сферу международной информационной безопасности

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о создании в МИД России нового, 42-го департамента, который будет заниматься реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности, пишет ведомство в субботу в Facebook.

«Он будет заниматься разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности, в том числе борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях», — уточняется в сообщении.

Новый департамент будет курировать деятельность международных организаций и форумов в этой области, а также сосредоточится на международно-правовых вопросах использования интернета.

Также подразделение будет осуществлять подготовку предложений по улучшению нормативной правовой базы сотрудничества с другими государствами, международными организациями и компетентными неправительственными организациями в сфере информационной безопасности, разрабатывать национальные меры по информационной безопасности в сфере международного сотрудничества и международных отношений.

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Автор: Мария Милкевич
#мид рф

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