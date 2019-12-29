Ветераны из Калужской области собрали 2 тонны сладостей для российских военных в Сирии

Две тонны сладостей от членов совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Калужской области доставили на самолете российским военным в Сирии в воскресенье.

Член Калужского областного совета ветеранов Алла Платова рассказала, что они собрали коробки с овсяным печеньем из Боровска Калужской области. По ее словам, в Сирии таких сладостей точно нет, и так военные смогут почувствовать «вкус родной земли».