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6:10   29 Декабря 2019
Весь мир

Ветераны из Калужской области собрали 2 тонны сладостей для российских военных в Сирии

Ветераны из Калужской области собрали 2 тонны сладостей для российских военных в Сирии

Две тонны сладостей от членов совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Калужской области доставили на самолете российским военным в Сирии в воскресенье.

Член Калужского областного совета ветеранов Алла Платова рассказала, что они собрали коробки с овсяным печеньем из Боровска Калужской области. По ее словам, в Сирии таких сладостей точно нет, и так военные смогут почувствовать «вкус родной земли».

«Все ветераны Калужской области, прошедшие годы войны, все трудности, посылают низкий поклон и поздравления», — подытожила она.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия

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