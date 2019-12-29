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 Капитан сборной Канады извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время гимна

Капитан сборной Канады извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время гимна
5:58   29 Декабря 2019
Весь мир

Капитан сборной Канады извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время гимна

Капитан сборной Канады извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время гимна

Капитан канадской молодежной сборной по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщиками за то, что нарушил традицию и остался в шлеме, пока звучал российский гимн РФ по завершении матча на чемпионате мира в Чехии.

Напомним, россияне разгромили канадцев со счетом 6:0. После встречи во время исполнения гимна России в честь победившей команды Хэйтон не снял шлем, чем возмутил российских игроков, и во время рукопожатия с командой соперника никто из российских игроков не пожал ему руку.

Пресс-служба Федерации хоккея Канады приводит комментарий Хейтона по поводу случившегося.

«Как лидер этой команды я пытался проанализировать прошедший матч и понять, что нам нужно изменить в своей игре, — объяснил он. — Поэтому во время гимна я был потерян. Россияне провели великолепную игру, и я моя ошибка не должна умалять их заслуг».

Федерация хоккея Канады также извинилась перед россиянами, подчеркнув, что с большим уважением относится к Федерации хоккея России, ее игрокам, тренерам, руководству и болельщикам.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #канада #хоккей

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