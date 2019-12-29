Капитан сборной Канады извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время гимна

Капитан канадской молодежной сборной по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщиками за то, что нарушил традицию и остался в шлеме, пока звучал российский гимн РФ по завершении матча на чемпионате мира в Чехии.

Напомним, россияне разгромили канадцев со счетом 6:0. После встречи во время исполнения гимна России в честь победившей команды Хэйтон не снял шлем, чем возмутил российских игроков, и во время рукопожатия с командой соперника никто из российских игроков не пожал ему руку.

Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem and Russia's players were not pleased about it ???? pic.twitter.com/thv5tCj82F — TSN (@TSN_Sports) December 28, 2019

Пресс-служба Федерации хоккея Канады приводит комментарий Хейтона по поводу случившегося.

«Как лидер этой команды я пытался проанализировать прошедший матч и понять, что нам нужно изменить в своей игре, — объяснил он. — Поэтому во время гимна я был потерян. Россияне провели великолепную игру, и я моя ошибка не должна умалять их заслуг».

Федерация хоккея Канады также извинилась перед россиянами, подчеркнув, что с большим уважением относится к Федерации хоккея России, ее игрокам, тренерам, руководству и болельщикам.