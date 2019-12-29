Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин подписал закон о досрочной выплате Минобороны долга по ипотеке погибших военных

Путин подписал закон о досрочной выплате Минобороны долга по ипотеке погибших военных

 Путин подписал закон о способах информирования граждан о положенных льготах

Путин подписал закон о способах информирования граждан о положенных льготах
Глава «Нафтогаза» заявил, что тексты соглашений по транзиту газа до сих пор не согласованы

Глава «Нафтогаза» заявил, что тексты соглашений по транзиту газа до сих пор не согласованы

 Экс-глава МИД Латвии обвинил власти страны в «поддакивании» США и ЕС

Экс-глава МИД Латвии обвинил власти страны в «поддакивании» США и ЕС
Пушков считает, что высказывание Путина о польском после «задели Варшаву за живое»

Пушков считает, что высказывание Путина о польском после «задели Варшаву за живое»

 Мадуро назвал президента Колумбии национальным врагом Венесуэлы

Мадуро назвал президента Колумбии национальным врагом Венесуэлы
Путин подписал закон о досрочной выплате Минобороны долга по ипотеке погибших военных

Путин подписал закон о досрочной выплате Минобороны долга по ипотеке погибших военных

 Путин подписал закон о способах информирования граждан о положенных льготах

Путин подписал закон о способах информирования граждан о положенных льготах
Глава «Нафтогаза» заявил, что тексты соглашений по транзиту газа до сих пор не согласованы

Глава «Нафтогаза» заявил, что тексты соглашений по транзиту газа до сих пор не согласованы

 Экс-глава МИД Латвии обвинил власти страны в «поддакивании» США и ЕС

Экс-глава МИД Латвии обвинил власти страны в «поддакивании» США и ЕС
Пушков считает, что высказывание Путина о польском после «задели Варшаву за живое»

Пушков считает, что высказывание Путина о польском после «задели Варшаву за живое»

 Мадуро назвал президента Колумбии национальным врагом Венесуэлы

Мадуро назвал президента Колумбии национальным врагом Венесуэлы
4:48   29 Декабря 2019
Весь мир

Пушков считает, что высказывание Путина о польском после «задели Варшаву за живое»

Пушков считает, что высказывание Путина о польском после «задели Варшаву за живое»

Варшаву задело за живое высказывание российского лидера Владимира Путина, что польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский, поддержавший в 1930-е годы геноцид евреев в Польше, был «сволочью и антисемитской свиньей», заявил в Twitter член Совфеда РФ Алексей Пушков.

Ранее Путин, выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, напомнил о предложении Гитлера в 1938 году выслать евреев в Африку, с которым Липский согласился и предложил поставить фюреру за это памятник. «Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя», — добавил президент России. В субботу посол РФ в Варшаве Сергей Андреев рассказал РИА Новости, что после этих слов его вызвали в МИД Польши.

По мнению Пушкова, это говорит о том, что польские власти задело за живое верное замечание российского лидера.

«Причина: там не хотят признавать этой части своей истории, а Польшу изображают невинной и безгрешной жертвой Берлина и Москвы. Однако история Польши говорит совсем о другом», — подытожил сенатор.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #путин #польша #пушков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...