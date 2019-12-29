Пушков считает, что высказывание Путина о польском после «задели Варшаву за живое»

Варшаву задело за живое высказывание российского лидера Владимира Путина, что польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский, поддержавший в 1930-е годы геноцид евреев в Польше, был «сволочью и антисемитской свиньей», заявил в Twitter член Совфеда РФ Алексей Пушков.

Ранее Путин, выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, напомнил о предложении Гитлера в 1938 году выслать евреев в Африку, с которым Липский согласился и предложил поставить фюреру за это памятник. «Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя», — добавил президент России. В субботу посол РФ в Варшаве Сергей Андреев рассказал РИА Новости, что после этих слов его вызвали в МИД Польши.

По мнению Пушкова, это говорит о том, что польские власти задело за живое верное замечание российского лидера.