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3:47   29 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Глава «Нафтогаза» заявил, что тексты соглашений по транзиту газа до сих пор не согласованы

Глава «Нафтогаза» заявил, что тексты соглашений по транзиту газа до сих пор не согласованы

Россия и Украина в ходе переговоров в Вене к вечеру субботы не смогли утвердить тексты соглашений по транзиту газа, рассказал в Facebook глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

 

«Последние несколько дней наша команда работала с русскими над согласованием текстов договоров на выполнение подписанного в Минске протокола. Понятно, что борьба идет за каждую запятую», — сообщил он.

По его словам, определенный прогресс достигнут, но согласованных текстов соглашений пока нет.

Коболев рассказал, что на переговорах обсуждаются документ, определяющий технические регламенты, договор об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом», и соглашение об урегулировании взаимных претензий по контрактам 2009 года.

Напомним, российско-украинские переговоры по газу в Вене продолжаются с четверга.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #переговоры #газ

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