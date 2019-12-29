Глава «Нафтогаза» заявил, что тексты соглашений по транзиту газа до сих пор не согласованы

Россия и Украина в ходе переговоров в Вене к вечеру субботы не смогли утвердить тексты соглашений по транзиту газа, рассказал в Facebook глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Последние несколько дней наша команда работала с русскими над согласованием текстов договоров на выполнение подписанного в Минске протокола. Понятно, что борьба идет за каждую запятую», — сообщил он.

По его словам, определенный прогресс достигнут, но согласованных текстов соглашений пока нет.

Коболев рассказал, что на переговорах обсуждаются документ, определяющий технические регламенты, договор об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом», и соглашение об урегулировании взаимных претензий по контрактам 2009 года.

Напомним, российско-украинские переговоры по газу в Вене продолжаются с четверга.