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2:46   29 Декабря 2019
Весь мир

Мадуро назвал президента Колумбии национальным врагом Венесуэлы

Мадуро назвал президента Колумбии национальным врагом Венесуэлы

Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил в субботу, выступая перед представителями армии в Каракасе, что президент Колумбии Иван Дуке является национальным врагом Боливарианской республики, так как именно Богота стоит за всеми попытками дестабилизировать ситуацию в стране.

Речь Мадуро транслировалась по государственному телевидению Венесуэлы.

«Из Колумбии были подготовлены, профинансированы и направлены <…> все заговоры с целью дестабилизировать ситуацию в стране и осуществить государственный переворот», — сказал глава государства.

Он призвал военнослужащих и народное ополчение в штатах, расположенных на границе с Колумбией, «сохранять максимальную бдительность и готовность».

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Автор: Мария Милкевич
#венесуэла #колумбия

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