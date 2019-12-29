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2:16   29 Декабря 2019
Весь мир

Турецкие самолеты перебросили в Ливию очередную партию боевиков

Турецкие самолеты перебросили в Ливию очередную партию боевиков

Два авиалайнера Airbus A-319 с сирийскими боевиками на борту вылетели в Триполи из Турции для пополнения рядов так называемого Правительства национального согласия Ливии, пишет Федеральное агентство новостей.

Ветеран ВВС США Боб Хеин опубликовал в Twitter скриншоты с ресурса FlightRadar, позволяющий наблюдать за передвижением воздушных судов.

Вскоре следом в том же направлении вылетел третий лайнер, Buraq Air B-737.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности немедленно перебросить войска в Ливию, если ПНС попросит об этом и помочь противостоять Ливийской национальной армии.

ФАН выяснило, что Анкара снабжает террористов ПНС Ливии военной техникой и боеприпасами, нарушая тем самым оружейное эмбарго ООН, а также доставляет из Идлиба турецких инструкторов и боевиков.

Так Турция пытается помешать Ливийской национальной армии под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара завершить антитеррористическую операцию «Аль-Карама» и освободить страну от террористов, захвативших ее после переворота 2011 года и устранения от власти законного лидера Муаммара Каддафи.

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Автор: Мария Милкевич
#турция #лнр #ливия #пнс

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