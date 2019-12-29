Сирийская армия заняла бывший форпост террористов на юго-востоке провинции Идлиб

Сирийская армия вошла в субботу в населенный пункт Аль-Хальба на юго-востоке провинции Идлиб, представлявший собой форпост боевиков из группировки «Джебхат ан-Нусра»*. По сообщению агентства САНА, поселок полностью очищен от террористов.

Ранее в окрестностях города Джарджаназ сирийские военные отразили атаки боевиков, намеревавшихся вернуть контроль над утраченными позициями на участке фронта Ат-Тах — Тель-Маннас. Были ликвидированы по меньшей мере 30 боевиков и два заминированных пикапа. Газета «Аль-Ахбар» сообщила, что террористы и вставшие на их сторону силы сирийской оппозиции нарушили достигнутое в начале недели соглашение о прекращении боевых действий в Идлибе. Воспользовавшись непогодой, они собирались вернуть занятые правительственными войсками рубежи в окрестностях города Маарет-ан-Нуман. С 19 декабря в ходе наступления военнослужащие сирийской армии взяли под свой контроль территорию в 320 квадратных километров на юго-востоке Идлиба, освободив 46 населенных пунктов.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.