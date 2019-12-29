Иранский военный предостерег США от слежки за совместными учениями с РФ и Китаем

Все разведывательные аппараты, замеченные в зоне проведения совместных учений Ирана, РФ и КНР, будут уничтожены, сообщил заместитель командующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри. Его заявление приводит агентство Tasnim.

«Многие страны, конечно, хотели бы знать, что там (на учениях – ред.) происходит. Активировались и разведчики, но совместные учения – не шутки, и мы не шутим. Любой аппарат, как плавательный, так и летательный, будут сбивать в районе учений. Ранее мы продемонстрировали это», — сказал Саяри.

Учения ВМС Ирана, России и Китая «Пояс морской безопасности» начались в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и будут проходить до 30 декабря.

По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, в ходе маневров военно-морские силы трех стран отработают меры по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также обеспечение безопасности в регионе. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время визита в российскую столицу отмечал, что учения не направлены против других стран.

Как заявили РИА Новости в Пентагоне, США намерены следить за учениями.