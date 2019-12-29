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 Иранский военный предостерег США от слежки за совместными учениями с РФ и Китаем

Иранский военный предостерег США от слежки за совместными учениями с РФ и Китаем
1:28   29 Декабря 2019
Весь мир

Иранский военный предостерег США от слежки за совместными учениями с РФ и Китаем

Иранский военный предостерег США от слежки за совместными учениями с РФ и Китаем

Все разведывательные аппараты, замеченные в зоне проведения совместных учений Ирана, РФ и КНР, будут уничтожены, сообщил заместитель командующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри. Его заявление приводит агентство Tasnim.

«Многие страны, конечно, хотели бы знать, что там (на учениях – ред.) происходит. Активировались и разведчики, но совместные учения – не шутки, и мы не шутим. Любой аппарат, как плавательный, так и летательный, будут сбивать в районе учений. Ранее мы продемонстрировали это», — сказал Саяри.

Учения ВМС Ирана, России и Китая «Пояс морской безопасности» начались в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и будут проходить до 30 декабря.

По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, в ходе маневров военно-морские силы трех стран отработают меры по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также обеспечение безопасности в регионе. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время визита в российскую столицу отмечал, что учения не направлены против других стран.

Как заявили РИА Новости в Пентагоне, США намерены следить за учениями.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #иран #учения #китай

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