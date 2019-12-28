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 Российская молодежная сборная по хоккею победила канадцев на МЧМ с разгромным счетом 6:0

Российская молодежная сборная по хоккею победила канадцев на МЧМ с разгромным счетом 6:0
Путин подписал закон о досрочной выплате Минобороны долга по ипотеке погибших военных

Путин подписал закон о досрочной выплате Минобороны долга по ипотеке погибших военных

 Путин подписал закон о способах информирования граждан о положенных льготах

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Сирийская армия заняла бывший форпост террористов на юго-востоке провинции Идлиб

Сирийская армия заняла бывший форпост террористов на юго-востоке провинции Идлиб

 Российская молодежная сборная по хоккею победила канадцев на МЧМ с разгромным счетом 6:0

Российская молодежная сборная по хоккею победила канадцев на МЧМ с разгромным счетом 6:0
23:47   28 Декабря 2019
Весь мир

Российская молодежная сборная по хоккею победила канадцев на МЧМ с разгромным счетом 6:0

Российская молодежная сборная по хоккею победила канадцев на МЧМ с разгромным счетом 6:0

Российская молодежная сборная по хоккею победила канадцев в матче группового этапа на молодежном чемпионате мира по хоккею в Чехии с разгромным счетом 6:0.

Подопечные Валерия Брагина забросили в ворота канадских хоккеистов по три шайбы в первом и во втором периоде.

Все шайбы сборной России влетели в ворота противника при игре в равных составах 5 х 5.

В воскресенье, 29 декабря, в 21:00 по московскому времени россияне сыграют против команды США.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #хоккей

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