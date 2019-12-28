Российская молодежная сборная по хоккею победила канадцев на МЧМ с разгромным счетом 6:0

Российская молодежная сборная по хоккею победила канадцев в матче группового этапа на молодежном чемпионате мира по хоккею в Чехии с разгромным счетом 6:0.

Подопечные Валерия Брагина забросили в ворота канадских хоккеистов по три шайбы в первом и во втором периоде.

Все шайбы сборной России влетели в ворота противника при игре в равных составах 5 х 5.

В воскресенье, 29 декабря, в 21:00 по московскому времени россияне сыграют против команды США.