Радикальные курды взяли на себя ответственность за нападение на протурецкие силы в Алеппо

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин подписал закон о досрочной выплате Минобороны долга по ипотеке погибших военных

Путин подписал закон о досрочной выплате Минобороны долга по ипотеке погибших военных

 Путин подписал закон о способах информирования граждан о положенных льготах

Путин подписал закон о способах информирования граждан о положенных льготах
Экс-глава МИД Латвии обвинил власти страны в «поддакивании» США и ЕС

Экс-глава МИД Латвии обвинил власти страны в «поддакивании» США и ЕС

 Представители ДНР надеятся, что Украина выполнит обещание по перемирию с начала 2020 года

Представители ДНР надеятся, что Украина выполнит обещание по перемирию с начала 2020 года
Сирийская армия заняла бывший форпост террористов на юго-востоке провинции Идлиб

Сирийская армия заняла бывший форпост террористов на юго-востоке провинции Идлиб

 Российская молодежная сборная по хоккею победила канадцев на МЧМ с разгромным счетом 6:0

Российская молодежная сборная по хоккею победила канадцев на МЧМ с разгромным счетом 6:0
Путин подписал закон о досрочной выплате Минобороны долга по ипотеке погибших военных

Путин подписал закон о досрочной выплате Минобороны долга по ипотеке погибших военных

 Путин подписал закон о способах информирования граждан о положенных льготах

Путин подписал закон о способах информирования граждан о положенных льготах
Экс-глава МИД Латвии обвинил власти страны в «поддакивании» США и ЕС

Экс-глава МИД Латвии обвинил власти страны в «поддакивании» США и ЕС

 Представители ДНР надеятся, что Украина выполнит обещание по перемирию с начала 2020 года

Представители ДНР надеятся, что Украина выполнит обещание по перемирию с начала 2020 года
Сирийская армия заняла бывший форпост террористов на юго-востоке провинции Идлиб

Сирийская армия заняла бывший форпост террористов на юго-востоке провинции Идлиб

 Российская молодежная сборная по хоккею победила канадцев на МЧМ с разгромным счетом 6:0

Российская молодежная сборная по хоккею победила канадцев на МЧМ с разгромным счетом 6:0
23:33   28 Декабря 2019
Весь мир

Радикальные курды взяли на себя ответственность за нападение на протурецкие силы в Алеппо

Радикальные курды взяли на себя ответственность за нападение на протурецкие силы в Алеппо

Бандформирования курдов взяли на себя ответственность за нападение на протурецкие силы на севере провинции Алеппо, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на  военный источник в Сирии.

По данным новостного агентства ANF, радикальные курды из группировки «Силы освобождения Африна» взяли на себя ответственность за череду диверсий в районе подконтрольного протурецким формированиям города Аль-Баб. Они заявили, что отряд курдских боевиков 27 декабря совершил вылазку в окрестности города, в ходе которой завязалась перестрелка, один протурецкий боец был убит и еще несколько ранены. Протурецкие формирования открыли ответную стрельбу из пулеметов по позициям курдских «Сил освобождения» у поселков Мараназ, Шеварга и Шара.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сирия #курды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...