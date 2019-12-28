Радикальные курды взяли на себя ответственность за нападение на протурецкие силы в Алеппо

Бандформирования курдов взяли на себя ответственность за нападение на протурецкие силы на севере провинции Алеппо, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на военный источник в Сирии.

По данным новостного агентства ANF, радикальные курды из группировки «Силы освобождения Африна» взяли на себя ответственность за череду диверсий в районе подконтрольного протурецким формированиям города Аль-Баб. Они заявили, что отряд курдских боевиков 27 декабря совершил вылазку в окрестности города, в ходе которой завязалась перестрелка, один протурецкий боец был убит и еще несколько ранены. Протурецкие формирования открыли ответную стрельбу из пулеметов по позициям курдских «Сил освобождения» у поселков Мараназ, Шеварга и Шара.