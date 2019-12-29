Экс-глава МИД Латвии обвинил власти страны в «поддакивании» США и ЕС

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил прессе, что у республики отсутствует собственная внешняя политика, Латвия ограничивается «поддакиванием» США и ЕС, демонизирующим Россию.

Он добавил, что в связи с этим не видит путей для налаживания отношений с РФ.

«Пока Европа, Америка и другие союзники будут считать, что Россия — это империя зла, мы будем поддакивать. Так что никакого пути, чтобы наши правительства начали менять хотя бы риторику в сторону России, я не вижу. Я уж не говорю о конкретных шагах», — отметил Юрканс.

Напомним, Юрканс занял пост главы МИД Латвии после обретения ею независимости в 1991 году. В Евросоюзе страна состоит с 2004 года.