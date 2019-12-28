Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин подписал закон о досрочной выплате Минобороны долга по ипотеке погибших военных

Путин подписал закон о досрочной выплате Минобороны долга по ипотеке погибших военных

 Путин подписал закон о способах информирования граждан о положенных льготах

Путин подписал закон о способах информирования граждан о положенных льготах
Представители ДНР надеятся, что Украина выполнит обещание по перемирию с начала 2020 года

Представители ДНР надеятся, что Украина выполнит обещание по перемирию с начала 2020 года

 ЛНР заявила, что выполнила все условия для обмена пленными

ЛНР заявила, что выполнила все условия для обмена пленными
WP умолчал о том, что в насилии над беженцами в Ливии виновато ПНС

WP умолчал о том, что в насилии над беженцами в Ливии виновато ПНС

 Террористы дважды напали на позиции сирийской армии в провинции Идлиб

Террористы дважды напали на позиции сирийской армии в провинции Идлиб
Путин подписал закон о досрочной выплате Минобороны долга по ипотеке погибших военных

Путин подписал закон о досрочной выплате Минобороны долга по ипотеке погибших военных

 Путин подписал закон о способах информирования граждан о положенных льготах

Путин подписал закон о способах информирования граждан о положенных льготах
Представители ДНР надеятся, что Украина выполнит обещание по перемирию с начала 2020 года

Представители ДНР надеятся, что Украина выполнит обещание по перемирию с начала 2020 года

 ЛНР заявила, что выполнила все условия для обмена пленными

ЛНР заявила, что выполнила все условия для обмена пленными
WP умолчал о том, что в насилии над беженцами в Ливии виновато ПНС

WP умолчал о том, что в насилии над беженцами в Ливии виновато ПНС

 Террористы дважды напали на позиции сирийской армии в провинции Идлиб

Террористы дважды напали на позиции сирийской армии в провинции Идлиб
23:05   28 Декабря 2019
Россия

Путин подписал закон о досрочной выплате Минобороны долга по ипотеке погибших военных

Путин подписал закон о досрочной выплате Минобороны долга по ипотеке погибших военных

Президент России Владимир Путин подписал закон о досрочном погашении Министерством обороны задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего в полном объеме, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Долг выплачивается из средств федерального бюджета, и, по словам разработчиков закона, сумма выплат при этом составляет в 2–3 раза больше, чем она была на момент принятия обязательств по погашению кредита.

Также по закону участниками накопительно-ипотечной системы вместо погибшего военнослужащего могут стать его родители или усыновители.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #путин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...