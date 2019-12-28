Путин подписал закон о досрочной выплате Минобороны долга по ипотеке погибших военных

Президент России Владимир Путин подписал закон о досрочном погашении Министерством обороны задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего в полном объеме, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Долг выплачивается из средств федерального бюджета, и, по словам разработчиков закона, сумма выплат при этом составляет в 2–3 раза больше, чем она была на момент принятия обязательств по погашению кредита.

Также по закону участниками накопительно-ипотечной системы вместо погибшего военнослужащего могут стать его родители или усыновители.