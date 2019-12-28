Путин подписал закон о способах информирования граждан о положенных льготах

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о предоставлении россиянам права выбирать способ информирования о положенных им льготах, данный документ появился на официальном портале правовой информации.

По закону гражданин сможет выбрать, получать информацию через портал госуслуг, через единый колл-центр или через посещение органа власти.

Так россияне даже в труднодоступных местах смогут получить полную, достоверную и оперативную информацию обо всех мерах господдержки на уровне страны и региона в случае рождения ребенка, инвалидности, наступления предпенсионного или пенсионного возраста и так далее.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что на данный момент меры социальной поддержки охватывают 54 миллиона граждан, но при этом по-прежнему далеко не всем известно о положенных им льготах и выплатах.