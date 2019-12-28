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Путин подписал закон о досрочной выплате Минобороны долга по ипотеке погибших военных

Путин подписал закон о досрочной выплате Минобороны долга по ипотеке погибших военных

 Путин подписал закон о способах информирования граждан о положенных льготах

Путин подписал закон о способах информирования граждан о положенных льготах
Представители ДНР надеятся, что Украина выполнит обещание по перемирию с начала 2020 года

Представители ДНР надеятся, что Украина выполнит обещание по перемирию с начала 2020 года

 ЛНР заявила, что выполнила все условия для обмена пленными

ЛНР заявила, что выполнила все условия для обмена пленными
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WP умолчал о том, что в насилии над беженцами в Ливии виновато ПНС

 Террористы дважды напали на позиции сирийской армии в провинции Идлиб

Террористы дважды напали на позиции сирийской армии в провинции Идлиб
22:36   28 Декабря 2019
Россия

Путин подписал закон о способах информирования граждан о положенных льготах

Путин подписал закон о способах информирования граждан о положенных льготах

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о предоставлении россиянам права выбирать способ информирования о положенных им льготах, данный документ появился на официальном портале правовой информации.

По закону гражданин сможет выбрать, получать информацию через портал госуслуг, через единый колл-центр или через посещение органа власти.

Так россияне даже в труднодоступных местах смогут получить полную, достоверную и оперативную информацию обо всех мерах господдержки на  уровне страны и региона в случае рождения ребенка, инвалидности, наступления предпенсионного или пенсионного возраста и так далее.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что на данный момент меры социальной поддержки охватывают 54 миллиона граждан, но при этом по-прежнему далеко не всем известно о положенных им льготах и выплатах.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #путин

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