ФАН публикует перевод материала The Washington Post о лагере беженцев в Ливии, рассказывающий об ужасных условиях существования людей в этом месте. Однако американцы забыли или постеснялись упомянуть, что виновником этого кошмара является террористическое Правительство национального согласия Ливии, сформированное после свержения законного правителя страны Муаммара Каддафи.

Береговая охрана ПНС занимается отловом беженцев, пытающихся незаконно попасть в Европу через Средиземное море в поисках лучшей жизни. После «спасения» эти люди помещаются в центры содержания, а на деле — тюрьмы, где их пытают, насилуют, морят голодом, а некоторых продают в рабство.

Напомним, в Триполи расположена неофициальная тюрьма «Митига», контролируемая боевиками бандформирования RADA, входящего в состав «МВД» так называемого ПНС. СБ ООН неоднократно докладывал о пытках, насилии, убийствах, работорговле, а также похищении и незаконном удержании людей в этой тюрьме, чтобы получить выкуп. По сей день в «Митиге» находятся в плену двое социологов российского Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан.

Чтобы убежать от войны, люди вынуждены платить огромные деньги контрабандистам — одна женщина назвала сумму в 1100 долларов. После нескольких дней пути по пустыне в колонне пикапов, зачастую без воды, мигранты оказываются в Триполи, но в Европу их никто и не думает переправлять. Они вынуждены работать на ливийцев, но деньги им не достаются. Зачастую их вымогает полиция, действующая заодно с ПНС.

Многие беженцы видели в Ливии свое будущее, но боевые действия изменили это.

«Я работал здесь семь лет, отправляя деньги домой, — рассказывает 38-летний мигрант из Ганы. — Я должен заплатить за школу моих двоих детей дома. Но Ливия сейчас не годится».

Именно поэтому людям приходится подвергать себя огромной опасности, отправляясь на резиновых лодках через Средиземное море. Но в результате они все равно попадают в руки береговой охраны ПНС и возвращаются в охваченную войной страну, чтобы подвергнуться новым унижениям.