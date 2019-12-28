Турецкая оппозиция будет голосовать против отправки военных на помощь боевикам ПНС Ливии
Лидер турецкой оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу заявил, что его партия проголосует против отправки турецких солдат для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которых не раз уличали в сотрудничестве с запрещенными в РФ террористическими организациями ИГ, «Аль-Каида», «Братья-мусульмане». Об этом сообщает ФАН.
«Внешней политике не хватает глубины, истории и опыта МИД. Она полностью основана на линии «Братьев-мусульман» (организация запрещена в РФ – ред.). Действия как в Ливии, так и в Сирии принесут Турции больше вреда, нежели пользы», ― заявил лидер турецкой оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.
Оппозиционер обратил внимание на двуличное поведение Анкары в Ливии и Сирии.
«В Сирии мы не признаем легитимность правительства, поскольку во главе его стоит Башар Асад. В Ливии мы признаем легитимность правительства, поскольку ее признает ООН. Та же самая ООН, которая признала Асада», ― отметил турецкий политик.
Лидер оппозиционной партии напомнил Эрдогану о плачевных последствиях неправильного поведения Турции в Сирии.
«Даже обычные люди на улице сказали бы вам, насколько неправильной была сирийская политика», ― подчеркнул Кылычдароглу.
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган выразил готовность отправить войска в Ливию, если поступит соответствующая просьба от главы ПНС Файеза Сарраджа. Ожидается, что парламент рассмотрит этот вопрос в январе 2020.
ФАН ранее опубликовало материалы с подробностями турецкого вмешательства в дела Ливии. Игнорируя эмбарго ООН, Турция поставляет террористам ПНС оружие и военную технику, а так же перебрасывает в Ливию джихадистов из сирийской провинции Идлиб.