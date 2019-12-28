Президент Туниса отрицает сотрудничество с боевиками ПНС Ливии

Президент Туниса Каис Саид опроверг сведения террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии о якобы предоставленной им военной помощи. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает издание «ПолитРоссия».

В заявлении пресс-службы подчеркивается, что Тунис не заключал союз с ПНС Ливии и даже не планирует это делать.

Ранее глава «МВД» ПНС в Ливии Фатхи Башага сообщал, что Турция, Тунис и Алжир якобы приняли решение предоставить помощь боевикам, засевшим в Триполи. Но тунисский лидер Каис Саид сообщил, что слова Башаги не соответствуют действительности и что к ливийскому вопросу государство относится нейтрально. При этом он подчеркнул, что Тунис уделяет большое внимание недостоверной информации, которая все чаще звучит в контексте обсуждений внешней политики государства.

Возможно, слухи о сотрудничестве Туниса с ливийскими террористами появились на фоне визита президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана в Тунис 25 декабря. Он встретился с тунисским лидером. Турция, в свою очередь, оказывает военное содействие ПНС Ливии, несмотря на запрет ООН поставлять вооружение в эту страну.

Анкара снабжает Триполи не только оружием или боеприпасами, но и отправляет джихадистов из Идлиба. Им обещают большой заработок, а затем переправляют в Ливию самолетами через Стамбул, а также и через Тунис.

Кроме того, Анкара подписала с Триполи меморандум, определяющий морскую границу между Ливией и Турцией, что вызвало негодование со стороны многих арабских и европейских государств, находящихся в регионе Средиземного моря.

Так, Греция обратилась к Евросоюзу с требованием признать незаконным как само ПНС Ливии, так и его соглашение с Турцией. Такой же позиции придерживаются на Кипре, в Италии и Египте.

У главы террористического ПНС Файеза Сарраджа не было другого выхода, кроме как обратиться к Турции за помощью, поскольку остальной арабский мир выступает против ее оказания. Анкара же преследует в Ливии свои геополитические интересы: она желает возродить Османскую империю. К тому же без помощи Турции ливийское ПНС не сможет противостоять военным Ливийской национальной армии (ЛНА).

В 2011 году в Ливии был убит легитимный лидер страны Муаммар Каддафи. После этого в соответствии с так называемым Схиратским соглашением при поддержке некоторых западных стран в 2016 году было создано Правительство национального согласия. Согласно Схиратскому соглашению, максимальный срок мандата текущего «правительства» составляет два года.Таким образом, его полномочия истекли еще в начале 2018-го.

Однако де-факто триполитанские «власти» исчерпали легитимность гораздо раньше: виной тому сотрудничество боевиками из террористических организаций «Братья-мусульмане»1, «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1 (все они запрещены в России).

Сейчас Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром пытается на новом этапе освободить Триполи и другие города на северо-западе Ливии от боевиков ПНС в рамках антитеррористической операции «Аль-Карама».

1 Организация запрещена на территории РФ.