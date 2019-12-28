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Путин подписал закон о «цифровом нотариате»

 Путин официально разрешил курилки в аэропортах

Путин официально разрешил курилки в аэропортах
Представители ДНР надеятся, что Украина выполнит обещание по перемирию с начала 2020 года

Представители ДНР надеятся, что Украина выполнит обещание по перемирию с начала 2020 года

 ЛНР заявила, что выполнила все условия для обмена пленными

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20:19   28 Декабря 2019
Россия

Путин подписал закон о «цифровом нотариате»

Путин подписал закон о «цифровом нотариате»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о «цифровом нотариате», который расширяет перечень нотариальных действий, которые можно оказать дистанционно.

Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщали ранее в Минюсте, нововведение позволяет совершать следку двум нотариусам, чьи конторы расположены в разных местах.. Закон позволит сократить возможные затраты сторон и обеспечить более удобные для них условия совершения сделки. Более того, нововведение облегчит проверку нотариальных документов. По новым правилам нотариус сможет принимать на хранение документы не только в бумажном виде, но и в электронном, которые будут храниться в Единой информационной системе нотариата.

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #путин #общество #нотариат

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