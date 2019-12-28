Президент РФ Владимир Путин подписал закон о «цифровом нотариате», который расширяет перечень нотариальных действий, которые можно оказать дистанционно.

Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщали ранее в Минюсте, нововведение позволяет совершать следку двум нотариусам, чьи конторы расположены в разных местах.. Закон позволит сократить возможные затраты сторон и обеспечить более удобные для них условия совершения сделки. Более того, нововведение облегчит проверку нотариальных документов. По новым правилам нотариус сможет принимать на хранение документы не только в бумажном виде, но и в электронном, которые будут храниться в Единой информационной системе нотариата.