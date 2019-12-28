Представители ДНР надеятся, что Украина выполнит обещание по перемирию с начала 2020 года

Самопровозглашенная Донецкая народная республика надеется, что украинские силовики выполнят обещание по перемирию с начала 2020 года, однако украинская сторона так и не согласовала новые даты и новые условия.

Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов отметил, что на днях в украинском Минобороны сообщили о готовности Украины к полному прекращению огня, однако новые даты согласованы не были.

«Никаких новых дат, новых режимов тишины, новых условий участниками контактной группы не обсуждалось, не согласовывалось и не объявлялось. Однако на днях руководитель министерства обороны Украины сделал заявление о якобы подготовке вооруженных формирований Украины к полному перемирию с 1 января», — сказал Якубов.

Якубов предположил, что министр «не владеет ситуацией в этом вопросе».

«Остается надеяться, что хотя бы с 1 января наступающего года украинская сторона наконец-то начнет выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению полного и всеобъемлющего режим прекращения огня, как и дополнительные меры его контроля», — добавил Якубов.

Ранее координатор от ОБСЕ Контактной группы Мартин Сайдик заявил, что 18 декабря стороны конфликта подтвердили намерение реализовать режим прекращения огня, который был объявлен бессрочным еще 17 июля.