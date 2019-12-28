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19:17   28 Декабря 2019
Россия

«Яблочники» снова разочаровали петербуржцев, сорвав слушания бюджета в Литейном

«Яблочники» снова разочаровали петербуржцев, сорвав слушания бюджета в Литейном

Уже как четыре месяца в Петербурге завершились муниципальные выборы. В муниципальном образовании Литейный округ представили проект местного бюджета на публичных слушаниях. Не обошлось без заминок: сорвать мероприятие потасовкой решили представители петербургского «Яблока».

В Литейном округе на час дня были назначены публичные слушания бюджета на 2020 год при муниципальном совете. На официальном сайте пригласили граждан, чтобы все могли поприсутствовать на дискуссии. Разместили информацию на официальном сайте муниципального образования.

Обсудить бюджет «яблочники» решили спустя почти четыре месяца после муниципальных выборов, которые состоялись в Единый день голосования 8 сентября. Слушания позволяют определить расходы и задать вектор дальнейшего развития округа: понять проблемы муниципального образования и разработать для них конкретные решения.

Мундепы от «Яблока» сорвали слушания бюджета в Петербурге, чем снова огорчили жителей

Конструктивная дискуссия была сорвана. Депутаты от «Яблока» затеяли саботаж. Во время потасовки кто-то из «яблочников» снял портрет Владимира Путина. На просьбы местных жителей и политиков вести себя серьезнее и более корректно ни к чему не привели. От происходящего «оппозиционеры» явно получали удовольствие.

Такое происходит не в первый раз. Мундепы от «Яблока» уже пытались сорвать публичные мероприятия в округе, говорят местные жители и СМИ.

Сервис «Яндекс.Район», направленный на поиск актуальных проблем в конкретном округе, отчетливо сигнализирует о том, что ЛО МО жители крайне не довольны работой своих «народны избранников». Люди жалуются, что спустя четыре месяца большинство местных проблем остаются не решенными, а мундепы занимаются лишь реализацией личных политических амбиций и борьбой с представителями «партии власти».

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #петербург #политика #яблоко

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