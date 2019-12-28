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19:22   28 Декабря 2019
Россия

Путин официально разрешил курилки в аэропортах

Путин официально разрешил курилки в аэропортах

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, по которому в аэропортах РФ разрешено оборудовать курительные комнаты. Об этом стало известно в субботу, 28 декабря. 

Согласно тексту закона, у помещений для курения в аэропортах должны быть непрозрачные стены и вентиляция. Курилками смогут воспользоваться пассажиры, зарегистрированные на рейс. 

Российские власти запретили курение в аэропортах в 2013 году в рамках «антитабачного закона». Но в 2019 году депутаты предложили отменить запрет.

Ранее сообщалось, что аэропорт «Внуково» сможет быстрее других вернуть курительные комнаты. Это связано с тем, что руководство аэропорта не демонтировало оборудование в помещениях, предназначенных для курения.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #аэропорт #политика #общество #курилки

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