Путин официально разрешил курилки в аэропортах

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, по которому в аэропортах РФ разрешено оборудовать курительные комнаты. Об этом стало известно в субботу, 28 декабря.

Согласно тексту закона, у помещений для курения в аэропортах должны быть непрозрачные стены и вентиляция. Курилками смогут воспользоваться пассажиры, зарегистрированные на рейс.

Российские власти запретили курение в аэропортах в 2013 году в рамках «антитабачного закона». Но в 2019 году депутаты предложили отменить запрет.

Ранее сообщалось, что аэропорт «Внуково» сможет быстрее других вернуть курительные комнаты. Это связано с тем, что руководство аэропорта не демонтировало оборудование в помещениях, предназначенных для курения.