ЛНР заявила, что выполнила все условия для обмена пленными

Самопровозглашенная Луганская Народная Республика выполнила все условия, чтобы провести обмен пленными 29 декабря. Об этом заявила ЛИЦ руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

«По результатам состоявшейся верификации удерживаемых лиц, которая проходила 27 и 28 декабря, почти все заявленные с нашей стороны люди, местонахождение которых установлено, подтвердили свое согласие на обмен», — отметила она.

Кобцева подчеркнула, что ЛНР со своей стороны выполнила все необходимые условия и выразила надежду, что украинская сторона последует договоренностям «нормандского формата» и проведет обмен в формате «всех на всех».

«Выражаем глубокую надежду, что украинская сторона выполнит заявленные в рамках «нормандской встречи» обязательства, и завтра пройдёт полноценный обмен по принципу «всех установленных на всех установленных», — добавила представитель Республики.

9 декабря в Париже прошел саммит в «нормандском формате», где главы Германии, Франции, Украины и России договорились об обмене пленными в Донбассе по принципу «всех установленных на всех установленных» до Нового года. Лидеры «четверки» призвали обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также решили поддержать соглашение в рамках Контактной группы по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.