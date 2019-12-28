Путин подписал закон о порядке ввоза незарегистрированных лекарств

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который касается ввоза в РФ незарегистрированных лекарств для оказания помощи пациентам и взаимозаменяемости препаратов. Об этом в субботу, 28 октября, сообщает РИА Новости.

В документе определяется право кабмина устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости препаратов. Кроме этого, в законе дано определение понятию «взаимозаменяемые лекарственные препараты» и перечислен ряд параметров.

Документ содержит способ определения цены по государственным закупкам взаимозаменяемых препаратов. Закон при этом устанавливает полномочия правительства закупать не зарегистрированные в России лекарства.

Подписанный главой государства документ выступит в силу с 1 марта 2020 года.