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18:57   28 Декабря 2019
Россия

Путин подписал закон о порядке ввоза незарегистрированных лекарств

Путин подписал закон о порядке ввоза незарегистрированных лекарств

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который касается ввоза в РФ незарегистрированных лекарств для оказания помощи пациентам и взаимозаменяемости препаратов. Об этом в субботу, 28 октября, сообщает РИА Новости. 

В документе определяется право кабмина устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости препаратов. Кроме этого, в законе дано определение понятию «взаимозаменяемые лекарственные препараты» и перечислен ряд параметров. 

Документ содержит способ определения цены по государственным закупкам взаимозаменяемых препаратов. Закон при этом устанавливает полномочия правительства закупать не зарегистрированные в России лекарства. 

Подписанный главой государства документ выступит в силу с 1 марта 2020 года.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #законопроект #политика #общество #лекарства

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