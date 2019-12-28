Канадский ресторан не впустил принца Гарри и Меган Маркл в заведение из-за безопасности

Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель не впустил в свое заведение принца Гарри и Меган Маркл, пишет Vancouver Sun.

Принц и супруга не сдались и решили анонимно позвонить хозяевам ресторана. Однако хозяин сразу понял, кто ему звонит.

«Как вы узнали, кто вам звонит?», — передал слова пары Коффель. — «Было нетрудно догадаться», — ответил на это Коффель».

Хозяин ресторана пояснил, что не пустил пару в ресторан, так как боялся за их безопасность. По его словам, он не уверен, что его ресторан мог обеспечить абсолютною безопасность гостям такого уровня.

Коффель подчеркнул, что сотрудники ресторана не хотели грубить королевской семье, а лишь заботились об их безопасности.