Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Продажная «Новая газета» заняла рыночную нишу антироссийских СМИ – Марков

Продажная «Новая газета» заняла рыночную нишу антироссийских СМИ – Марков

 Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию

Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию
Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

 Врачи прооперировали второго пилота разбившегося в Алмат-Ате самолета

Врачи прооперировали второго пилота разбившегося в Алмат-Ате самолета
Канадский ресторан не впустил принца Гарри и Меган Маркл в заведение из-за безопасности

Канадский ресторан не впустил принца Гарри и Меган Маркл в заведение из-за безопасности

 Facebook внесли в список худших IT-компаний за двойные стандарты – эксперт

Facebook внесли в список худших IT-компаний за двойные стандарты – эксперт
Продажная «Новая газета» заняла рыночную нишу антироссийских СМИ – Марков

Продажная «Новая газета» заняла рыночную нишу антироссийских СМИ – Марков

 Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию

Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию
Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

 Врачи прооперировали второго пилота разбившегося в Алмат-Ате самолета

Врачи прооперировали второго пилота разбившегося в Алмат-Ате самолета
Канадский ресторан не впустил принца Гарри и Меган Маркл в заведение из-за безопасности

Канадский ресторан не впустил принца Гарри и Меган Маркл в заведение из-за безопасности

 Facebook внесли в список худших IT-компаний за двойные стандарты – эксперт

Facebook внесли в список худших IT-компаний за двойные стандарты – эксперт
18:42   28 Декабря 2019
Весь мир

Канадский ресторан не впустил принца Гарри и Меган Маркл в заведение из-за безопасности

Канадский ресторан не впустил принца Гарри и Меган Маркл в заведение из-за безопасности

Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель не впустил в свое заведение принца Гарри и Меган Маркл, пишет Vancouver Sun.

Принц и супруга не сдались и решили анонимно позвонить хозяевам ресторана. Однако хозяин сразу понял, кто ему звонит.

«Как вы узнали, кто вам звонит?», — передал слова пары Коффель. — «Было нетрудно догадаться», — ответил на это Коффель».

Хозяин ресторана пояснил, что не пустил пару в ресторан, так как боялся за их безопасность. По его словам, он не уверен, что его ресторан мог обеспечить абсолютною безопасность гостям такого уровня.

Коффель подчеркнул, что сотрудники ресторана не хотели грубить королевской семье, а лишь заботились об их безопасности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#принц гарри #меган маркл

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...