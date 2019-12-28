Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Продажная «Новая газета» заняла рыночную нишу антироссийских СМИ – Марков

Продажная «Новая газета» заняла рыночную нишу антироссийских СМИ – Марков

 Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию

Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию
Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

 Врачи прооперировали второго пилота разбившегося в Алмат-Ате самолета

Врачи прооперировали второго пилота разбившегося в Алмат-Ате самолета
Канадский ресторан не впустил принца Гарри и Меган Маркл в заведение из-за безопасности

Канадский ресторан не впустил принца Гарри и Меган Маркл в заведение из-за безопасности

 Facebook внесли в список худших IT-компаний за двойные стандарты – эксперт

Facebook внесли в список худших IT-компаний за двойные стандарты – эксперт
Продажная «Новая газета» заняла рыночную нишу антироссийских СМИ – Марков

Продажная «Новая газета» заняла рыночную нишу антироссийских СМИ – Марков

 Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию

Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию
Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

 Врачи прооперировали второго пилота разбившегося в Алмат-Ате самолета

Врачи прооперировали второго пилота разбившегося в Алмат-Ате самолета
Канадский ресторан не впустил принца Гарри и Меган Маркл в заведение из-за безопасности

Канадский ресторан не впустил принца Гарри и Меган Маркл в заведение из-за безопасности

 Facebook внесли в список худших IT-компаний за двойные стандарты – эксперт

Facebook внесли в список худших IT-компаний за двойные стандарты – эксперт
18:49   28 Декабря 2019
Россия

Продажная «Новая газета» заняла рыночную нишу антироссийских СМИ – Марков

Продажная «Новая газета» заняла рыночную нишу антироссийских СМИ – Марков

Общественный деятель и кандидат политических наук Сергей Марков призвал постоянно разоблачать фейки, которые пишет «Новая газета» для уничтожения России. Об этом он заявил в беседе с Nation News в субботу, 28 декабря. 

Политолог подчеркнул, что «Новая газета» активно работает на врагов России, но если ее ликвидировать, место займет другое СМИ, потому что ниша останется, а ее не убрать признанием «Новой» иноагентом. Поэтому перед СМИ в России стоит задача разоблачать их фейковые публикации.

«"Новая" — один из основных станков по производству пропагандистских искажений реальности, и это искажение имеет четкую и ясную цель – ликвидация России», – подчеркнул Марков.

По мнению эксперта, журналисты должны донести до людей, что верить фактам, которые публикует «Новая газета», могут только умственно отсталые люди. Он подчеркнул, что признание этого СМИ иногагентом не решит проблему, а лишь усложнит бухгалтерскую отчетность продажного российского издания.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #новая газета #фейки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...