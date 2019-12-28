Продажная «Новая газета» заняла рыночную нишу антироссийских СМИ – Марков

Общественный деятель и кандидат политических наук Сергей Марков призвал постоянно разоблачать фейки, которые пишет «Новая газета» для уничтожения России. Об этом он заявил в беседе с Nation News в субботу, 28 декабря.

Политолог подчеркнул, что «Новая газета» активно работает на врагов России, но если ее ликвидировать, место займет другое СМИ, потому что ниша останется, а ее не убрать признанием «Новой» иноагентом. Поэтому перед СМИ в России стоит задача разоблачать их фейковые публикации.

«"Новая" — один из основных станков по производству пропагандистских искажений реальности, и это искажение имеет четкую и ясную цель – ликвидация России», – подчеркнул Марков.

По мнению эксперта, журналисты должны донести до людей, что верить фактам, которые публикует «Новая газета», могут только умственно отсталые люди. Он подчеркнул, что признание этого СМИ иногагентом не решит проблему, а лишь усложнит бухгалтерскую отчетность продажного российского издания.