Facebook внесли в список худших IT-компаний за двойные стандарты – эксперт

Популярный западный портал Engadget внес Facebook в список худших компаний в IT-индустрии. Политолог и экономист Александр Дудчак считает, что компания придерживается двойных стандартов и не заботится о пользователях, потому и попала в такой рейтинг.

«В Facebook постоянно происходят утечки данных, что уже само по себе недопустимо для такой известной компании. <...> Они умудряются банить пользователей по совершенно непонятным причинам, в то время как продолжают существовать аккаунты, где имеются откровенные призывы к преследованию людей, вплоть до убийств, присутствует нацистская символика. Facebook это игнорирует, демонстрируя политику двойных стандартов», – рассказал Дудчак «Слову и Делу».

Дудчак предположил, что компания больше не заботится о пользователях, поскольку уже миллионы людей пользуются этой соцсетью.

Компания Facebook печально известна своей нетерпимостью к гражданам США, чья позиция расходится с позицией правительства. Таких пользователей соцсеть просто блокирует.

В октябре 2019 года администрация соцсети заблокировала три аккаунта за якобы «иностранное вмешательство» как раз после успешно проведенного в Сочи форума Россия - Африка. В российском Совфеде отметили, что блокировка аккаунтов, связанных с Россией, может быть реакцией на то, что РФ обвинила американскую компанию во вмешательства в дела страны.