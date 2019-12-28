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17:57   28 Декабря 2019
Россия

Фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему снялась с чемпионата России

Фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему снялась с чемпионата России

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объяснила, почему снялась с чемпионата России в Красноярске. Об этом спортсменка написала в своем Instagram в субботу, 28 декабря.

Девушка отметила, что вчера у нее был один из самых тяжелых прокатов в жизни. Из-за ситуации с коньками ей физически сложно выйти на лед, объяснила фигуристка.

«Я взрослый и адекватный человек, прекрасно понимаю, что для обычного зрителя вся эта история выглядит странно. Мол, почему не было запасных коньков, почему нельзя было просто выступить в новых? Дело в том, что эту проблему могут понять только фигуристы», — написала она у себя в профиле.

Она подчеркнула, что выступать в новых коньках на соревнованиях невозможно, а ее старые коньки развалились. Вчера еще кое-как их удалось собрать.

Фигуристка добавила, что в жизни происходит все не просто так, и теперь у нее появится больше времени на работу и улучшение программ. Она также поблагодарила своих болельщиков за поддержку.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #спорт #общество #медведева

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