Путин подписал с ОАЭ договор о ратификации, по которому стороны обменяются заключенными

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Объединенными Арабскими Эмиратами о передаче лиц, приговоренных к лишению свободы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ратифицировать договор между РФ и ОАЭ о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, подписанный в городе Москве 26 июня 2019 года», — говорится в документе.

Документ подписали в июне этого года. Предполагается, что документ защитит права и законные интересы граждан России.

Согласно договоренностям, осужденных, которых приговорили к лишению свободы на территории одной страны, могут передать другой стороне для отбывания наказания в его родной стране. Заключенные продолжат отбывать наказание по законам своей страны. После передачи в свою страну, осужденные не могут быть привлечены к ответственности за те же преступления, которые им предъявили в стране обвинения.

В договорах обозначены условия передачи заключенных и их содержания, а также порядок исполнения запросов.