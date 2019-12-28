Оппозиция Турции уверена, что Анкара поддерживает ПНС и лоббирует интересы террористов группировки «Братья-мусульмане»* (запрещено в РФ). Об этом заявил руководитель по международным связям оппозиционной турецкой партии «Аль-Хейр» Ахмед Камел Эрозан.

По словам Эрозана, именно в лоббировании интересов террористов «Братьев-мусульман»* и заключается главная цель президента Турции Реджепа Эрдогана, который сотрудничает с террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Ахмед Камел Эрозан говорит, что «Братья-мусульмане»* является последней террористической группировкой в регионе, от остальных остались лишь спящие ячейки.

Кроме того, лидер турецкой оппозиции заявил, что президент Сирии Башар Асад никогда не пожмет руку главе ПНС Ливии Файезу Сарраджу, который сам себя провозгласил премьер-министром. Эрозан говорит, что Асад является законной властью Сирии, но никогда не пожмет руку Сарраджу, так как его власть в Ливии незаконна.

В ноябре 2019 года президент Турции Реджеп Эрдоган и глава террористов ПНС Файез Саррадж подписали меморандум о военном сотрудничестве и демаркации морских границ. Детали сделки до сих пор неизвестны, но многие страны, в частности Египет, Кипр и Греция заявили, что документ не является законным и нарушает международные права и нормы.

Представители «Братьев-мусульман»* предложили Эрдогану через Сарраджа разместить военную базу Турции в Ливии. При этом ПНС Ливии является нелегитимным правительством в стране на протяжении двух лет, а фактически незаконно оккупировало территории и устанавливает в регионе свои порядки.

* «Братья-мусульмане» — террористическая группировка, запрещена в России.