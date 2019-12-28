Россия начала строить элементы бомбардировщика ПАК ДА

Россия начала строительство отдельных элементов авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА. Об этом заявил замминстра обороны Алексей Криворучко в интервью для газеты «Красная звезда».

«Теперь о ПАК ДА. Все работы укладываются в заданные сроки. На сегодняшний день утвержден эскизный проект будущего самолета», — цитирует газета слова заместителя министра.

Он подчеркнул, что в ПАО «Туполев» в настоящий момент ведется разработка рабочей конструкторской документации. Кроме этого, идет работа над созданием деталей и составных частей для опытных образцов самолета.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Минобороны России одобрило требования к ПАК ДА. Он также сообщал, что начались работы по его созданию.