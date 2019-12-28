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17:34   28 Декабря 2019
Россия

Россия начала строить элементы бомбардировщика ПАК ДА

Россия начала строить элементы бомбардировщика ПАК ДА

Россия начала строительство отдельных элементов авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА. Об этом заявил замминстра обороны Алексей Криворучко в интервью для газеты «Красная звезда». 

«Теперь о ПАК ДА. Все работы укладываются в заданные сроки. На сегодняшний день утвержден эскизный проект будущего самолета», — цитирует газета слова заместителя министра.

Он подчеркнул, что в ПАО «Туполев» в настоящий момент ведется разработка рабочей конструкторской документации. Кроме этого, идет работа над созданием деталей и составных частей для опытных образцов самолета.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Минобороны России одобрило требования к ПАК ДА. Он также сообщал, что начались работы по его созданию. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #минобороны #политика #бомбардировщик #общество

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