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17:08   28 Декабря 2019
Россия

МРОТ в России повысят с 1 января

МРОТ в России повысят с 1 января

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России повысят с 1 января 2020 года, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Сейчас МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей, с нового года сумма повысится до 12 тысяч 130 рублей, сообщается на портале правовой информации.

В Совфеде считают, что вслед за повышением МРОТ повысятся зарплаты, компенсации и социальные выплаты. Как отметила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, МРОТ также отражается на оплате больничного и размерах различных пособий.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #экономика #мрот

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