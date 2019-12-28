Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России повысят с 1 января 2020 года, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Сейчас МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей, с нового года сумма повысится до 12 тысяч 130 рублей, сообщается на портале правовой информации.

В Совфеде считают, что вслед за повышением МРОТ повысятся зарплаты, компенсации и социальные выплаты. Как отметила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, МРОТ также отражается на оплате больничного и размерах различных пособий.