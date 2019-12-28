Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Джабаров посоветовал чехам не путать «Пражскую весну» с победой в Великой Отечественной

Джабаров посоветовал чехам не путать «Пражскую весну» с победой в Великой Отечественной

 МРОТ в России повысят с 1 января

МРОТ в России повысят с 1 января
Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

 Врачи прооперировали второго пилота разбившегося в Алмат-Ате самолета

Врачи прооперировали второго пилота разбившегося в Алмат-Ате самолета
Турецкий парламент проголосует за военное вторжение в Ливию до конца 2019 года

Турецкий парламент проголосует за военное вторжение в Ливию до конца 2019 года

 Через террористов ПНС Ливии Турция хочет контролировать всю Северную Африку - эксперт

Через террористов ПНС Ливии Турция хочет контролировать всю Северную Африку - эксперт
Джабаров посоветовал чехам не путать «Пражскую весну» с победой в Великой Отечественной

Джабаров посоветовал чехам не путать «Пражскую весну» с победой в Великой Отечественной

 МРОТ в России повысят с 1 января

МРОТ в России повысят с 1 января
Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

 Врачи прооперировали второго пилота разбившегося в Алмат-Ате самолета

Врачи прооперировали второго пилота разбившегося в Алмат-Ате самолета
Турецкий парламент проголосует за военное вторжение в Ливию до конца 2019 года

Турецкий парламент проголосует за военное вторжение в Ливию до конца 2019 года

 Через террористов ПНС Ливии Турция хочет контролировать всю Северную Африку - эксперт

Через террористов ПНС Ливии Турция хочет контролировать всю Северную Африку - эксперт
17:08   28 Декабря 2019
Россия

Джабаров посоветовал чехам не путать «Пражскую весну» с победой в Великой Отечественной

Джабаров посоветовал чехам не путать «Пражскую весну» с победой в Великой Отечественной

Президент Чехии Милош Земан подумывает отменить визит в Москву 9 мая 2020 года по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне. На парад и торжественный прием Земана приглашал лично его коллега Владимир Путин.

Радикальные перемены в сознании господина Земана случились, как он поясняет, не беспочвенно. Дело в том, что российский МИД раскритиковал новый чешский закон, который признает 21 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году. 

«Некоторое время назад я принял приглашение президента Владимира Путина принять участие в празднованиях 75-летия Победы <...>, а сейчас размышляю о том, не ехать ли туда вообще, или, что я скорее всего сделаю, ехать туда и сказать россиянам: "Что, если бы вы перелистнули страницу и перестали бы вспоминать о годовщине Победы?"», — рассказал Земан в интервью чешским СМИ.

Джабаров посоветовал чехам не путать «Пражскую весну» с победой в Великой Отечественной

Российские дипломаты подчеркнули, что это противоречит договоренностям от 1993 года, когда страны договорились «подвести черту под тоталитарным прошлым».

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что связывать 9 мая 45-го года и 1968 не надо, поскольку это «совершенно разные истории». Вдобавок, как подчеркнул сенатор, Россия никого насильно не загоняет на торжественные мероприятия.

«Я думаю, что не стоит связывать такие вещи! Мы говорим о разных событиях, о разном времени. Но если президент Земан так ставит вопрос, что ж. Его право принимать решение. Я не думаю, что отказ поехать в Москву – это не то, что бы обидно, нам желательно было [видеть] больше лидеров иностранных государств, которые красная армия освободила от фашистов. Это совершенно разные истории», — сообщил Джабаров «Политике Сегодня».

Сенатор добавил, что те события, которые произошли в мае 1945-го, превыше всего.

Джабаров посоветовал чехам не путать «Пражскую весну» с победой в Великой Отечественной

Ночью 21 августа 1968 года войска СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии вошли в Чехословакию. Такие меры были предприняты ради одного – прекратить комплекс реформ «Пражской весны». Власти СССР опасались потерять контроль над республикой, так как в итоге мог произойти раскол восточноевропейского социалистического блока.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Елизавета Антонова
#россия #политика #чехия #земан #джабаров #великая отечественная война

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...