Джабаров посоветовал чехам не путать «Пражскую весну» с победой в Великой Отечественной

Президент Чехии Милош Земан подумывает отменить визит в Москву 9 мая 2020 года по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне. На парад и торжественный прием Земана приглашал лично его коллега Владимир Путин.

Радикальные перемены в сознании господина Земана случились, как он поясняет, не беспочвенно. Дело в том, что российский МИД раскритиковал новый чешский закон, который признает 21 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году.

«Некоторое время назад я принял приглашение президента Владимира Путина принять участие в празднованиях 75-летия Победы <...>, а сейчас размышляю о том, не ехать ли туда вообще, или, что я скорее всего сделаю, ехать туда и сказать россиянам: "Что, если бы вы перелистнули страницу и перестали бы вспоминать о годовщине Победы?"», — рассказал Земан в интервью чешским СМИ.

Российские дипломаты подчеркнули, что это противоречит договоренностям от 1993 года, когда страны договорились «подвести черту под тоталитарным прошлым».

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что связывать 9 мая 45-го года и 1968 не надо, поскольку это «совершенно разные истории». Вдобавок, как подчеркнул сенатор, Россия никого насильно не загоняет на торжественные мероприятия.

«Я думаю, что не стоит связывать такие вещи! Мы говорим о разных событиях, о разном времени. Но если президент Земан так ставит вопрос, что ж. Его право принимать решение. Я не думаю, что отказ поехать в Москву – это не то, что бы обидно, нам желательно было [видеть] больше лидеров иностранных государств, которые красная армия освободила от фашистов. Это совершенно разные истории», — сообщил Джабаров «Политике Сегодня».

Сенатор добавил, что те события, которые произошли в мае 1945-го, превыше всего.

Ночью 21 августа 1968 года войска СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии вошли в Чехословакию. Такие меры были предприняты ради одного – прекратить комплекс реформ «Пражской весны». Власти СССР опасались потерять контроль над республикой, так как в итоге мог произойти раскол восточноевропейского социалистического блока.