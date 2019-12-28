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 Врачи прооперировали второго пилота разбившегося в Алмат-Ате самолета

Врачи прооперировали второго пилота разбившегося в Алмат-Ате самолета
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16:55   28 Декабря 2019
Россия

Власти Москвы объяснили, зачем на Тверской появился искусственный снег

Власти Москвы объяснили, зачем на Тверской появился искусственный снег

Власти Москвы объяснили, зачем на Тверской улице появился искусственный снег. Как пояснил заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, его привезли с катков.

По словам Немерюка, к новогодним праздникам на Тверской будут монтировать небольшую сноубордическую горку, именно для ее создания нужен искусственный снег. Представитель столичной мэрии отметил, что с 13 декабря такая горка работает на Арбате, ее построили из ледяной крошки, передает «Говорит Москва».

Ранее руководство столичного парка «Зарядье» сообщило о том, что на территорию парка привезли настоящий снег и сибирские ели, которые помогут создать жителям и гостям Москвы новогоднее настроение.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #снег #тверская улица

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