Власти Москвы объяснили, зачем на Тверской появился искусственный снег

Власти Москвы объяснили, зачем на Тверской улице появился искусственный снег. Как пояснил заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, его привезли с катков.

По словам Немерюка, к новогодним праздникам на Тверской будут монтировать небольшую сноубордическую горку, именно для ее создания нужен искусственный снег. Представитель столичной мэрии отметил, что с 13 декабря такая горка работает на Арбате, ее построили из ледяной крошки, передает «Говорит Москва».

Ранее руководство столичного парка «Зарядье» сообщило о том, что на территорию парка привезли настоящий снег и сибирские ели, которые помогут создать жителям и гостям Москвы новогоднее настроение.