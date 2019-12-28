Депутат Госдумы Игорь Ананских назвал глупыми слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о «Северном потоке — 2». Об этом он высказался в субботу, 28 декабря, в беседе с RT.

Ранее Пристайко заявил об «энергетической зависимости» Германии от РФ. Он считает, что Берлин надеется построить газопровод, чтобы сделать подачу газа более независимой. Дипломат напомнил, что источником газа остается РФ, и если Москва «не захочет больше поставлять», то трубопроводы Балтийского моря опустеют.

«К сожалению, наши украинские друзья все время говорят об одном и том же. Надо понимать, что за долгие десятилетия никогда не было сбоев в поставках газа из России в Европу», — напомнил он.

Говорить о какой-то энергетической зависимости глупо и неактуально, потому что об этом говорилось десятки раз, но ни разу не подтверждалось, отметил российский депутат.

Ананаских напомнил о рыночных преимуществах российского газа, призвав украинские власти работать над улучшением жизни своих граждан вместо того, чтобы беспокоиться о европейцах.