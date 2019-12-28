Фейками о ЧВК «Вагнер» террористы ПНС Ливии заметают следы своих преступлений - Вассерман

Фейки о нахождении ЧВК «Вагнера» на территории Ливии террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) распространяют для того, чтобы замести следы своих преступлений в Ливии и избежать наказания.

Журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, назвал развязанную ПНС Ливии информационную войну против российских военкоров «соплями и воплями преступников», которые пытаются замести следы.

«Преступники очень часто совершают новые преступления ради того, чтобы спастись от наказания за уже содеянное, поэтому те, кто так или иначе причастен к разрушению Ливии, сегодня не только пытаются не допустить ее восстановления, но и стараются скрыть свою вину безобразной ложью. Меня совершенно не удивляют их фантазии на фоне ЧВК «Вагнера», существование которой не доказано. <...>Когда мы читаем всякие возмущенные сопли и вопли о том, что русские хотят нажиться на Ливии, мы можем мне сомневаться, что те, кто об этом кричит, имеют собственные обширные планы наживы и возмущаются исключительно тем, что мы не позволяем им осуществить эти планы в полном объеме, и таким образом их преступление не окупается», — заявил Вассерман «Народным Новостям».

По мнению публициста, когда Запад шумит о ЧВК «Вагнера», можно смело считать, что они уже формируют собственные ЧВК для каких-то своих новых преступлений.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил в своем Telegram, что приспешники ПНС Ливии активно спамят под его весенними постами из Бенгази в Instagram. По мнению журналиста, ПНС Ливии организовали всю эту информационную войну, чтобы обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Коц напомнил, что, когда он весной работал в Ливии, его самого причислили к российским наемникам и на фоне хайпа с ЧВК «Вагнера», пытались обвинить Россию во вмешательстве.

Напомним, что Россия – единственная страна, которая находится на территории Ливии со всем своим военным контингентом абсолютно законно по приглашению главы Ливии Башара Асада.

Некоторые СМИ сообщали, что якобы ЧВК «Вагнера» находятся в Ливии, однако официального подтверждения этой информации нет.