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 Врачи прооперировали второго пилота разбившегося в Алмат-Ате самолета

Врачи прооперировали второго пилота разбившегося в Алмат-Ате самолета
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16:36   28 Декабря 2019
Россия

Житель Воркуты хотел выбраться на улицу через форточку, но застрял и замерз насмерть

Житель Воркуты хотел выбраться на улицу через форточку, но застрял и замерз насмерть

Житель Воркуты хотел выбраться на улицу через форточку, но застрял и замерз насмерть, об этом пишут местные СМИ.

Как сообщает СК РФ по республике Коми, инцидент произошел в понедельник, 23 декабря. 56-летний мужчина, находясь в квартире на первом этаже жилого дома, пытался выбраться наружу через форточку. Очевидцы вызвали полицию, приехавшие на место правоохранители достали его из окна. Врачам не удалось спасти воркутинца, он умер от переохлаждения.

По предварительной информации, мужчина был нетрезв.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ск рф #происшествия #чп #воркута

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