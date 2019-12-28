Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Джабаров посоветовал чехам не путать «Пражскую весну» с победой в Великой Отечественной

Джабаров посоветовал чехам не путать «Пражскую весну» с победой в Великой Отечественной

 МРОТ в России повысят с 1 января

МРОТ в России повысят с 1 января
Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

 Врачи прооперировали второго пилота разбившегося в Алмат-Ате самолета

Врачи прооперировали второго пилота разбившегося в Алмат-Ате самолета
Турецкий парламент проголосует за военное вторжение в Ливию до конца 2019 года

Турецкий парламент проголосует за военное вторжение в Ливию до конца 2019 года

 Через террористов ПНС Ливии Турция хочет контролировать всю Северную Африку - эксперт

Через террористов ПНС Ливии Турция хочет контролировать всю Северную Африку - эксперт
Джабаров посоветовал чехам не путать «Пражскую весну» с победой в Великой Отечественной

Джабаров посоветовал чехам не путать «Пражскую весну» с победой в Великой Отечественной

 МРОТ в России повысят с 1 января

МРОТ в России повысят с 1 января
Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

 Врачи прооперировали второго пилота разбившегося в Алмат-Ате самолета

Врачи прооперировали второго пилота разбившегося в Алмат-Ате самолета
Турецкий парламент проголосует за военное вторжение в Ливию до конца 2019 года

Турецкий парламент проголосует за военное вторжение в Ливию до конца 2019 года

 Через террористов ПНС Ливии Турция хочет контролировать всю Северную Африку - эксперт

Через террористов ПНС Ливии Турция хочет контролировать всю Северную Африку - эксперт
16:42   28 Декабря 2019
Весь мир

Зеленский назвал дату обмена удерживаемыми лицами с Донбассом

Зеленский назвал дату обмена удерживаемыми лицами с Донбассом

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными между Украиной и Донбассом может состояться 29 декабря. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает пресс-служба президента Украины. 

Зеленский подтвердил информацию об обмене удерживаемых лиц, но при этом отметил, что есть сложность с процедурой верификации списков. 

«Должен быть обмен [пленных — ред.] завтра. Мы ждем этого. Пока не полностью завершена верификация всех людей», — заявил он, общаясь со СМИ в Ивано-Франковской области.

Ранее уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Мороз заявила, что обмен пройдет по формуле «всех установленных на всех установленных». Донецк и Луганск рассчитывают передать Украине 55 человек, получив взамен 87 своих сторонников.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...