Зеленский назвал дату обмена удерживаемыми лицами с Донбассом

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными между Украиной и Донбассом может состояться 29 декабря. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский подтвердил информацию об обмене удерживаемых лиц, но при этом отметил, что есть сложность с процедурой верификации списков.

«Должен быть обмен [пленных — ред.] завтра. Мы ждем этого. Пока не полностью завершена верификация всех людей», — заявил он, общаясь со СМИ в Ивано-Франковской области.

Ранее уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Мороз заявила, что обмен пройдет по формуле «всех установленных на всех установленных». Донецк и Луганск рассчитывают передать Украине 55 человек, получив взамен 87 своих сторонников.