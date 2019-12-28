Через террористов ПНС Ливии Турция хочет контролировать всю Северную Африку - эксперт

Помогая террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, Турция хочет взять под свой контроль эту страну, а затем и всю Северную Африку. Такое мнение выразил «ПолитРоссии» военный политолог Александр Перенджиев.

«Турции удалось подчинить себе несколько террористических группировок в Сирии, которые принято называть «протурецкими боевиками». И сейчас их активно перебрасывают в Ливию, где турки хотят иметь очень большое влияние. Уверен, что в планах у них вообще контроль над всей Северной Африкой», – уверен политолог.

Более того, по мнению эксперта, в тактике Турции можно проследить попытки устранить конкурентов в туристическом бизнесе.

«Я бы выделил еще один подтекст в действиях Турции, который, как мне кажется, тоже присутствует. Сейчас в мире развернулась очень серьезная борьба в сфере туризма. А в Северной Африке, как известно, находятся Тунис и Египет. И почему бы не накачать этот регион террористами, напугав потенциальных туристов и направив их в Турцию? Так что Анкара пытается перекрыть кислород своим конкурентам», – считает Перенжиев.

При этом эксперт пояснил, что такая тактика может обернуться и против Турции, так как связи с террористами вряд ли могут пойти на пользу туристическому бизнесу страны.

Кроме того, эксперт отметил, такое поведение Анкары может сделать стране репутацию «террористического государства», что может отвернуть от нее другие страны и Турция станет изгоем на международной арене.

ПНС Ливии представляет собой конгломерат запрещенных в России террористических организаций: «Исламское государство», «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане».Согласно Схиратскому соглашению, заключенному в конце 2015 года, срок полномочий ПНС истек еще в прошлом году, соответственно, искусственно созданное ПНС сегодня является не легитимным.

Анкара активно поставляет террористам ПНС оружие, а также перебрасывает туда боевиков из Сирии, нарушая при этом международное право.

Ранее глава ПНС Файез Саррадж и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение, которое открывает морские границы Ливии турецким военным кораблям. Легитимное правительство Ливии в Тобруке назвало это соглашение «колонизацией».