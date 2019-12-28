Турция потеряла влияние в Сирии и перебрасывает террористов в Ливию — эксперт

Турция выбрала другую цель для своих усилий из-за влияния России, а также долгой и кропотливой дипломатической работы и военных успехов САА. Об этом в субботу, 28 декабря, заявил политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Политолог отметил, что Анкара значительно активизировалась в отношении Ливии. Вероятно уже принято решение вмешаться в конфликт.

«Первый этап — переброска боевиков из Сирии в Ливию. В Идлибе боевики уже неспособны противостоять сирийской армии, поэтому их намерены использовать в другом районе боевых действий, в Ливии», — заявил эксперт.

Однако принципиального влияния на планы Сирии и союзных сил в Идлибе Турция оказать не сможет, ведь боевики должны быть уничтожены. При этом Дамаск неоднократно заявлял, что планирует завершить восстановление целосттности Сирии.

Благодаря последовательным усилиями Москвы, Турция поняла, что ситуацию в Сирии не удастся «раскачать». Именно поэтому она отказалась от планов свергнуть президента САР Башара Асада. Таким образом, Россия смогла изменить позицию Анкары. Но здесь еще сыграли роль военные успехи САА, заключил эксперт.

Турция уже долгое время поддерживает нелегитимное ПНС Ливии и Файеза Сарраджа. Ранее сообщалось о переброске в осажденный Хафтаром Триполи турецких беспилотников Bayrakhtar, военных специалистов, а также оружия и снаряжения.