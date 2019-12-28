Турецкий парламент проголосует за военное вторжение в Ливию до конца 2019 года

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует закрыть вопрос о вводе турецких войск в Ливию до 31 декабря, об этом сообщает портал 218tv.

Как пишут СМИ, турецкая правящая «Партия справедливости и развития» хочет начать активное обсуждение ввода армии Турции в Ливию на заседании парламента в понедельник, 30 декабря, чтобы в последний день года успеть провести голосование на эту тему. Таким образом турецкий лидер Реджеп Эрдоган хочет как можно быстрее официально оказать поддержку террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Ранее Эрдоган заявил, что ввод турецкой армии в Ливию нормализует ситуацию в стране, а затем сообщил, что в ближайшее время готов совершить официальное вторжение на территорию государства.

Перед этим не раз подтверждалось, что Турция поставляет оружие, боеприпасы и сирийских джихадистов в Ливию, чтобы поддерживать действия террористов ПНС, захвативших часть страны, в том числе столицу Триполи. Кроме того, Анкара перебрасывает исламистов с территории сирийского Идлиба.

Недавно протурецкие террористы в Сирии открыли четыре рекрутских центра, куда набирают молодых мужчин, чтобы перебросить их в Ливию для участия в противостоянии на стороне ПНС. Молодежи обещают деньги и разные бонусы, поэтому в центры пришли уже около десятка человек.

Также в октябре 2019 года стало известно, что около двух тысяч сирийских боевиков перенаправили из Турции в Ливию в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop.