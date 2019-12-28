Первое место на чемпионате России по фигурному катанию среди женщин по результатам проката обеих программ заняла Анна Щербакова. Об этом стало известно в субботу, 28 декабря.

Судьи оценили прокат 15-летней фигуристки в 261,87 балла — 79,93 за короткую и 181,94 за произвольную программы. Второе место заняла мировая рекордсменка Алена Косторная, набрав 259,83 балла. Тройку замкнула Александра Трусова, которая по результатам проката заработала 226,34 балла.

Национальное первенство проходило в Красноярске. После короткой программы в соревновании лидировала Косторная, оторвавшись от ближайших соперниц практически на 10 баллов. Второе место занимала Анна Щербакова, а третье — Александра Трусова.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева снялась с соревнований. Причиной стала поломка спортивного инвентаря спортсменки — девушка повредила коньки, из-за чего сорвала тренировку перед выступлением и не смогла выступить с произвольной программой.