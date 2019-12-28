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17:59   28 Декабря 2019
Россия

Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию

Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию

Первое место на чемпионате России по фигурному катанию среди женщин по результатам проката обеих программ заняла Анна Щербакова. Об этом стало известно в субботу, 28 декабря. 

Судьи оценили прокат 15-летней фигуристки в 261,87 балла — 79,93 за короткую и 181,94 за произвольную программы. Второе место заняла мировая рекордсменка Алена Косторная, набрав 259,83 балла. Тройку замкнула Александра Трусова, которая по результатам проката заработала 226,34 балла.

Национальное первенство проходило в Красноярске. После короткой программы в соревновании лидировала Косторная, оторвавшись от ближайших соперниц практически на 10 баллов. Второе место занимала Анна Щербакова, а третье — Александра Трусова. 

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева снялась с соревнований. Причиной стала поломка спортивного инвентаря спортсменки — девушка повредила коньки, из-за чего сорвала тренировку перед выступлением и не смогла выступить с произвольной программой.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #спорт #общество #медведева #фигурное катание #туктамышева #косторная

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