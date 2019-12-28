Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию
Первое место на чемпионате России по фигурному катанию среди женщин по результатам проката обеих программ заняла Анна Щербакова. Об этом стало известно в субботу, 28 декабря.
Судьи оценили прокат 15-летней фигуристки в 261,87 балла — 79,93 за короткую и 181,94 за произвольную программы. Второе место заняла мировая рекордсменка Алена Косторная, набрав 259,83 балла. Тройку замкнула Александра Трусова, которая по результатам проката заработала 226,34 балла.
Национальное первенство проходило в Красноярске. После короткой программы в соревновании лидировала Косторная, оторвавшись от ближайших соперниц практически на 10 баллов. Второе место занимала Анна Щербакова, а третье — Александра Трусова.
Ранее сообщалось, что Евгения Медведева снялась с соревнований. Причиной стала поломка спортивного инвентаря спортсменки — девушка повредила коньки, из-за чего сорвала тренировку перед выступлением и не смогла выступить с произвольной программой.