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 «Желтые жилеты» вышли на последнюю в этом году протестную акцию

«Желтые жилеты» вышли на последнюю в этом году протестную акцию
15:31   28 Декабря 2019
Весь мир

«Желтые жилеты» вышли на последнюю в этом году протестную акцию

«Желтые жилеты» вышли на последнюю в этом году протестную акцию

Последняя в этом году акция «желтых жилетов» началась в Париже. Несколько сотен человек вышли на акцию против пенсионной реформы, организованной профсоюзами. Протестующие поют песни и скандируют лозунги с плакатов и растяжек. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы значим больше, чем их выгода», — гласит надпись над одной из растяжек.

На месте акции дежурит полиция.

5 декабря началась общенациональная забастовка против пенсионной реформы, из-за которой многие французы могут лишиться привилегий и ряда специальных режимов выхода на пенсию. Из-за протестных акций по всей стране уже три недели нарушена работа общественного транспорта.

«Желтые жилеты» впервые вышли на митинг 17 ноября 2018 года. Изначально они выступали против повышения цен на топливо. Все протестующие надели желтые жилеты, так как этот атрибут обязательно есть у каждого водителя.

Следующую акцию во Франции «желтые жилеты» запланировали на 9 января.

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Автор: Алина Бранцевич
#франция #протесты #желтые жилеты

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