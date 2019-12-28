Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает ТАСС.

Девушка отсутствует в списке участниц на старт, пишет агентство. Сообщается, что во время тренировки перед выступлением спортсменка повредила конек. Она выполнила каскад из тройного сальхова и тройного тулупа. Другие прыжки Медведева совершила в один оборот, покинув занятие. Спортсменка также сорвала вращения.

По результатам короткой программы Медведева занимает пятое место. Судьи оценили прокат фигуристки в 71,08 балла. В субботу девушка должна была откатать произвольную программу.