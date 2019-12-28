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15:30   28 Декабря 2019
Россия

Евгения Медведева снялась с чемпионата России после неудачной тренировки

Евгения Медведева снялась с чемпионата России после неудачной тренировки

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает ТАСС.

Девушка отсутствует в списке участниц на старт, пишет агентство. Сообщается, что во время тренировки перед выступлением спортсменка повредила конек. Она выполнила каскад из тройного сальхова и тройного тулупа. Другие прыжки Медведева совершила в один оборот, покинув занятие. Спортсменка также сорвала вращения.

По результатам короткой программы Медведева занимает пятое место. Судьи оценили прокат фигуристки в 71,08 балла. В субботу девушка должна была откатать произвольную программу.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #медведева #чемпионат россии #фигурное катание

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