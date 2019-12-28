Массовые беспорядки в странах мира проходят под влиянием Запада — эксперт

Массовые беспорядки в странах мира проходят под влиянием Запада, в этом уверен президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин. По словам эксперта, в России совершенно оправданно ужесточают ответственность за массовые беспорядки и их организацию.

Ранее американское издание NBC составило карту мест, где в 2019 году были массовые беспорядки. В список попал Гонконг, Венесуэла, Франция и Россия. В материале указывается, что корреспонденты были на месте многих массовых беспорядков и освещали эти события. При этом американские журналисты оправдывают тех, кто нарушает закон и занимается беспределом.

Эксперт Юрий Самонкин говорит, что в США власти сами очень жестко действуют с теми, кто нарушает закон и участвует в акциях протеста, даже когда митинги проходят на тему нарушений прав человека. По словам Самонкина, в других странах мира массовые беспорядки также проходят на фоне западного влияния. В пример эксперт привел Францию, Гонконг, Венесуэлу и Украину.

В частности, в Венесуэле в результате действий оппозиции возникли два центра власти. Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо на фоне протестов после инаугурации Николаса Мадуро на второй президентский срок провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Мадуро тогда охарактеризовал происходящие события как попытку государственного переворота, за которой стоят американские власти, и объявил о разрыве дипотношений с США. В стране начались массовые беспорядки и только благодаря жесткому вмешательству власти удалось избежать госпереворота.

«Есть такие очаги восприятия, где США создают искусственные точки влияния для того, чтобы бороться с неугодными им государствами», – передает слова Юрия Самонкина «ПолитЭксперт».

В пример он привел Украину 2014 года, когда в Киеве с подачи Запада прошли массовые беспорядки, а затем и государственный переворот. Эксперт говорит, что США сейчас пытаются создать в России искусственную оппозицию, которая под влиянием Вашингтона организует провокации в стране. По словам аналитика, США более 50 раз вмешивались в дела других стран.

Также Самонкин привел в пример акции протеста в Гонконге, где с июня 2019 года проходят беспорядки, связанные с предлагаемыми поправками в закон о находящихся в бегах подозреваемых преступниках. Причем власти через некоторое время решили не вносить поправки в закон, но митингующие еще долго устраивали массовые беспорядки.

Эксперт говорит, что в России совершенно оправданно происходит ужесточение законодательства за участие и организацию массовых беспорядков. Самонкин уверен, что в будущем году следует ожидать ряд провокаций со стороны Запада, но если закон ужесточат, то массовые беспорядки удастся пресечь.

Ранее американское издание The Washington Post заявило о том, что киберкомандование США готовит информационную войну против России, так как Москва, по их мнению, собирается вмешиваться в предстоящие президентские выборы в США.