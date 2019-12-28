«Мемориал» на деньги Запада поощряет преступления, выставляя нарушителей политзаключенными

Выставивший Сергея Суровцева политзаключенным «Мемориал» намеренно защищает преступника для отвлечения внимания общественности от педофилов и наркодельцов в своей организации.

Центр «Мемориал», признанный в России иноагентом, внес в списки политзаключенных Сергея Суровцева, который был осужден за причинение вреда здоровью сотрудника полиции во время несогласованной акции оппозиции в Москве 27 июля.

Суровцев был приговорен к 2,5 годам лишения свободы согласно ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья). В результате следствие выяснило, что осужденный в ходе незаконного митинга схватил ограждение и ударил им по пальцам прапорщика Александра Островерхова. С помощью снятого ограждения Суровцев пытался блокировать передвижение полицейских и открыл путь для разъяренной толпы. По мнению «Мемориала», молодой человек является политзаключенным.

Педофилы и наркодельцы «Мемориала» на защите выдуманных «политзаключенных»

Проведение незаконных акций, в которых участвует большое количество человек, является опасным для общества явлением. Ведь шанс получения травм для полицейских, обеспечивающих порядок, и для самих митингующих, резко повышается. Мероприятия, которые заранее были согласованы оппозицией со столичными властями, проходили мирно, без задержаний и беспорядков.

Однако «Мемориал» рассматривать фактические данные не собирается, придавая преступлению Суровцева политический окрас. Такой прием со стороны организации используется для критики власти и полиции. «Мемориал» старается убедить общественность, что людей осуждают не за преступления, а за убеждения и взгляды. При этом мотивация организации вполне очевидна, учитывая количество сотрудников «Мемориала», становившихся фигурантами уголовных дел по тяжким преступлениям.

По делу о педофилии проходили глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев, а также его коллега в отделении Сергей Колтырин. Первый фотографировал голой свою малолетнюю приемную дочь, сохраняя порнографические материалы на компьютере, а второй и вовсе совратил мальчика-подростка. Стоит напомнить и про главу организации в Чечне Оюба Титиева, который был осужден за хранение наркотических веществ. При этом сам «Мемориал» не только не осудил поступки своих сотрудников из руководящего состава, но и защищал их, традиционно уверяя общественность, что они осуждены за свои взгляды.

Оправдания Суровцева за нанесения ущерба полицейскому в ходе незаконного митинга вписывается в общую концепцию деятельности «Мемориала», который на свою деятельность по защите преступников получает деньги из-за рубежа.

Действия полиции на митингах в США и Европе

Деньги, которые «Мемориал» получает от европейских и американских компаний, используются для оправдания преступлений в РФ. В том числе в отношении сотрудников полиции. При этом на Западе жизнь и здоровье полицейских строго охраняются законом, и у них развязаны законом руки в рамках обеспечения собственной и общественной безопасности. Многочисленные сводки и видеозаписи с акций в США и Европе подтверждают, что сотрудники полиции не позволяют даже прикасаться к себе, не говоря уже о нанесении травм.

К примеру, в Европе за банальное преграждение дороги и толчок полицейского, митингующий получил разряд из оружия в грудь. При этом такое поведение полицейского не вызывает вопросов.

Во Франции даже за сопротивление аресту можно подвергнуться крайне жестким мерам со стороны полицейских, что также не вызывает осуждения со стороны общественности. Ведь хулиганы во время протестных акций должны отдавать отчет своим действиям и последствиям в виде наказания.

В США против митингующих зачастую применяются резиновые пули, светошумовые гранаты и электрошокеры. Причем за попытку завладеть личным оружием полицейский может стрелять на поражение. Открыть огонь сотрудник полиции может даже за отказ митингующего отойти на расстояние вытянутой руки полицейского, ведь такие действия воспринимаются как угроза жизни. За беспорядки на незаконных акциях нарушители могут получить до 5 лет лишения свободы. Однако стоит отметить, что меры ответственности разнятся в зависимости от законодательств отдельных штатов.

Проявление неуважения к сотрудникам полиции, тем более причинение ущерба в ходе незаконных акций, должно наказываться согласно законодательству РФ. Суровцев не только ударил по пальцам полицейского, но и подтолкнул разъяренную толпу хулиганов прорваться через заграждения, установленные для безопасности и сохранения порядка. При этом сам после этого сбежал. «Мемориал» выставляет обычного преступника политзаключенным с целью раскритиковать власть и отвести глаза общественности от торговли наркотиками и педофилии своих сотрудников.