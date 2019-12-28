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15:07   28 Декабря 2019
Россия

Москва и Киев продолжили переговоры по газу в Вене

Москва и Киев продолжили переговоры по газу в Вене

Россия и Украина продолжают переговоры по транзиту газа в Вене, которые начались в четверг. Об этом сообщил журналистам представитель «Газпрома».

«Российско-украинские переговоры по газу в Вене, начавшиеся в четверг и длившиеся до ночи в пятницу, сегодня продолжаются», — сказал он.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что стороны встретятся 26 декабря и выразил надежду, что переговоры закончатся 27 декабря.

20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового соглашения по транзиту газа сроком на пять лет. Более того, стороны договорились отказаться от новых взаимных претензий. По решению суда «Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиардов рублей.

Согласно протоколу о сотрудничестве, российская компания заключит межоператорское соглашение с «Оператором ГТС Украины» и договор по бронированию мощностей для транспортировки с «Нафтогазом». Правительство Украины подпишет с «Газпромом» «мировую» о снятии антимонопольных претензий на сумму в 7,4 миллиарда долларов. 

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Автор: Алина Бранцевич
#нафтогаз #газпром

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