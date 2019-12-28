МИД РФ назвал варварским теракт в Сомали, в результате которого погибли 90 человек. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее депутат парламента Сомали Абдиризак Мохамед сообщил, что в результате взрыва автомобиля в Могадишо погибли более 90 человек. Из них 17 правоохранителей, четыре инженера из Турции, а также 73 гражданских лица, большинство из которых — местные студенты.

В МИД России заявили, что Москва решительно осуждает этот теракт, который является варварским. Ведомство отмечает, что трагедию можно считать очередной «кровавой вылазкой экстремистов», направленной на дестабилизацию обстановки в стране, в результате чего жертвами стали мирные жители.