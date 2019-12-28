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14:48   28 Декабря 2019
Россия

Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сядет в Екатеринбурге

Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сядет в Екатеринбурге

Пассажирский самолет компании «Уральские авиалинии» готовится к вынужденной посадке в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что самолет выполнял рейс «Екатеринбург — Симферополь», однако через несколько минут после взлета сработал один из датчиков неисправности. Капитан самолета принял решение вернуться в аэропорт «Кольцово». В настоящий момент он кружит над городом для выработки авиационного топлива.

По данным екатеринбургского сайта E1.ru на борту находится 200 человек.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#екатеринбург #самолеты #кольцово

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